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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

13.6 مليار دولار.. مطالب بجامعة كولومبيا لسحب استثمار الشركات الداعمة لإسرائيل

جامعة كولومبيا
جامعة كولومبيا

طالبت مجموعات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين المحتجة في جامعة كولومبيا بقيام الجامعة بسحب أموال الاستثمار للشركات المستفيدة من العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وتبلغ قيمة وقف كولومبيا 13.6 مليار دولار وتديره شركة استثمار مملوكة للجامعة.

ويتضمن الطلب المقدم من جامعة كولومبيا لسحب الفصل العنصري - وهو ائتلاف من المجموعات الطلابية التي تدعم الحركة -، من بين خطوات أخرى، سحب أموال الوقف من العديد من شركات تصنيع الأسلحة وشركات التكنولوجيا التي تتعامل مع الحكومة الإسرائيلية. 

ووصفت المجموعة تلك الشركات بأنها تستفيد من “الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال العسكري لفلسطين”. وتنفي إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذه المطالب. تتمتع جامعة كولومبيا بتاريخ من النشاط الطلابي، بدءًا من احتلال الطلاب لمباني متعددة في الحرم الجامعي عام 1968 لزيادة الوعي بحرب فيتنام، وحتى الإضراب عن الطعام بسبب قضايا مثل توسع الجامعة في مانهاتن العليا.

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