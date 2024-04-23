أخبار العالم| إيران: نأسف لقيود الاتحاد الأوروبي.. استشهاد فلسطيني واعتقال آخر بواسطة الاحتلال.. غضب طلابي في جامعات أمريكية بسبب غزة

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عبر وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القيود غير القانونية على إيران لممارستها حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هجوم إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء أن صفارات الإنذار دوت في المطلة شمال إسرائيل.

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد أول تمرين تكتيكي مدمج يحاكي الرد النووي باستخدام قاذفات صواريخ متعددة الأسطوانات الضخمة الفائقة بقطر 600 ملم.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن ما يجري من عدوان على مخيم نور شمس وجميع المخيمات وأهل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، جريمة ممنهجة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة طمون، جنوب طوباس، وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لوسائل الاعلام الفلسطينية

أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة ابناء، . برصاص الاحتلال في أريحا

هطلت أمطار غزيرة على جنوب الصين في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى غمر المنازل والشوارع والأراضي الزراعية وتهديد حياة عشرات الملايين من الأشخاص بينما هرع رجال الإنقاذ لإجلاء السكان

علقت جامعة كولومبيا المحاضرات داخل أسوار الجامعة الاثنين، واندلعت مظاهرات في جامعات أمريكية أخرى عقب تصاعد التوترات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الأمريكي، في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.

ذكرت القنصلية البريطانية في القدس، الاثنين، عبر حسابها على موقع X، إنها 'تشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف والدمار في الضفة الغربية وعدد الضحايا، لا سيما في مخيم نور شمس للاجئين

أقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

تبدأ مرافعات افتتاحية في المحاكمة الجنائية بالولايات المتحدة للرئيس السابق دونالد ترمب، وهي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي سابق، إذ تنظر هيئة محُلفين مكونة من 18 عضواً في قضية شراء الصمت

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون بشدة التقارير التي تتحدث عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

شنت مقاتلات الاحتلال غارات إسرائيلية استهدفت بلدات يارون وتلال الجبور جنوبي لبنان، بشكل عنيف، وسط استمرار الصراع بين تل أبيب وحزب الله، تزامنًا مع حرب غزة.

خلصت مراجعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اطلعت عليها أنه على الرغم من زعم إسرائيل مشاركة عدد كبير من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر ..

التقى نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الاثنين، هارفي سميث نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، الذي يزور لبنان حاليا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن أن وحدات من الجيش الروسي سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.