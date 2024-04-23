عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| إيران: نأسف لقيود الاتحاد الأوروبي.. استشهاد فلسطيني واعتقال آخر بواسطة الاحتلال.. غضب طلابي في جامعات أمريكية بسبب غزة

اخبار العالم
اخبار العالم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

عبداللهيان: نأسف لقرار الاتحاد الأوروبي بفرض قيود "غير قانونية" على إيران

عبر وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القيود غير القانونية على إيران لممارستها حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هجوم إسرائيل.

جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء أن صفارات الإنذار دوت في المطلة شمال إسرائيل.

زعيم كوريا الشمالية يقود أول تمرين تكتيكي مدمج يحاكي الرد النووي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد أول تمرين تكتيكي مدمج يحاكي الرد النووي باستخدام قاذفات صواريخ متعددة الأسطوانات الضخمة الفائقة بقطر 600 ملم.

رئيس الوزراء الفلسطيني: العدوان على مخيم نور شمس جريمة ممنهجة تهدف لإدامة الاحتلال

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن ما يجري من عدوان على مخيم نور شمس وجميع المخيمات وأهل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، جريمة ممنهجة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طمون على حاجز الحمرا العسكري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة طمون، جنوب طوباس، وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لوسائل الاعلام الفلسطينية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة ابناء، . برصاص الاحتلال في أريحا

الفيضانات العارمة تهدد عشرات الملايين بسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين

هطلت أمطار غزيرة على جنوب الصين في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى غمر المنازل والشوارع والأراضي الزراعية وتهديد حياة عشرات الملايين من الأشخاص بينما هرع رجال الإنقاذ لإجلاء السكان

غضب طلابي في جامعات أمريكية بسبب غزة.. والشرطة تعتقل العشرات

علقت جامعة كولومبيا المحاضرات داخل أسوار الجامعة الاثنين، واندلعت مظاهرات في جامعات أمريكية أخرى عقب تصاعد التوترات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

أمريكا تنفي "ازدواجية المعايير" إزاء انتهاكات إسرائيل في غزة

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الأمريكي، في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.

بريطانيا: نشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف والدمار بالضفة الغربية وارتفاع عدد الضحايا

ذكرت القنصلية البريطانية في القدس، الاثنين، عبر حسابها على موقع X، إنها 'تشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف والدمار في الضفة الغربية وعدد الضحايا، لا سيما في مخيم نور شمس للاجئين

البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا

أقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

الأولى من نوعها.. محاكمة جنائية لرئيس أمريكا السابق في قضية شراء الصمت

تبدأ مرافعات افتتاحية في المحاكمة الجنائية بالولايات المتحدة للرئيس السابق دونالد ترمب، وهي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي سابق، إذ تنظر هيئة محُلفين مكونة من 18 عضواً في قضية شراء الصمت

نتنياهو ينتقد خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون بشدة التقارير التي تتحدث عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات يارون وتلال الجبور جنوب لبنان

شنت مقاتلات الاحتلال غارات إسرائيلية استهدفت بلدات يارون وتلال الجبور جنوبي لبنان، بشكل عنيف، وسط استمرار الصراع بين تل أبيب وحزب الله، تزامنًا مع حرب غزة.

أونروا تتهم إسرائيل بالضغط على موظفيها للإدلاء بـ "تصريحات كاذبة" عن حماس

خلصت مراجعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اطلعت عليها أنه على الرغم من زعم إسرائيل مشاركة عدد كبير من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر ..

لبنان.. ميقاتي يبحث الوضع في الجنوب مع مسئول عسكري بريطاني

التقى نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الاثنين، هارفي سميث نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، الذي يزور لبنان حاليا.

روسيا: وحدات من الجيش تسيطر بالكامل على بلدة نوفوميخيلوفكا شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن أن وحدات من الجيش الروسي سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.

اتحاد الأوروبى اهم الاحداث اخبار العالم الاتحاد الأوروبي الزعيم الكوري الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

مفاجآت وكواليس مثيرة.. اعترافات طبيب النساء المتهم بإجراء عمليات الإجهاض

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

موضوعات متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يقود أول تمرين تكتيكي مدمج يحاكي الرد النووي

الفيضانات العارمة تهدد عشرات الملايين بسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين

الأولى من نوعها.. محاكمة جنائية لرئيس أمريكا السابق في قضية شراء الصمت

هرتسوج يحذر من تطوير إيران لأسلحة نووية

وزير الدفاع اليمني: مليشيات الحوثي الإرهابية لم تف بأي جزء من اتفاق استوكهولم

الاعلام العبري يفضح نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض بحث تطورات أزمة الرهائن

القبض على رجل زرع قنبلة بمطار بيلوند في الدانمارك

CNN: مصر وتركيا تحذران من خطورة انفجار الوضع في غزة

ترشيحاتنا

باعيش قصة حب.. دينا الشربيني تكشف أسرارا عن حياتها العاطفية

مدرب زد: هدفنا المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

الأوقاف: انطلاق ثاني قافلة سلع غذائية من صكوك الإطعام لقطاع غزة.. غدا

بعد قليل.. نظر استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي

القوات الأوكرانية تسقط 15 مسيرة روسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ممرضة داخل مستشفى طنطا بسكتة قلبية|جمال شعبان: كانت ترتدي ثياب الفخر

خلي بالك عشان تحافظ على بيتك.. أخطاء صغيرة تدمر الزواج

ذروة الحر| تفاصيل أصعب 48 ساعة في الربيع.. والأرصاد تحذر من ضربات الشمس

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ