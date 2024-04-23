عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب طلابي في جامعات أمريكية بسبب غزة.. والشرطة تعتقل العشرات

مظاهرات في جامعات
مظاهرات في جامعات امريكية

علقت جامعة كولومبيا المحاضرات داخل أسوار الجامعة الاثنين، واندلعت مظاهرات في جامعات أمريكية أخرى عقب تصاعد التوترات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وألقت الشرطة القبض على عشرات المتظاهرين في جامعة ييل صباح يوم الاثنين بعد إعلان مسؤولين في جامعة نيو هافن بولاية كونيتيكت رفضهم التحذيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمغادرة.

بعد اعتقالات الأسبوع الماضي في كولومبيا، أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مخيمات في جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة ميشيغان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

جاءت التحركات في الجامعات قبل ساعات من بدء عطلة عيد الفصح اليهودي مساء الاثنين.

وألقت الشرطة الأمريكية، الأسبوع الماضي، القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، كانوا قد أقاموا معسكرا في حرم الجامعة الواقعة في نيويورك.

وأرسل حاخام في جامعة كولومبيا يوم الأحد، رسالة عبر الواتساب إلى أكثر من 200 طالب يهودي، يحثهم فيها على مغادرة الحرم الجامعي في مدينة نيويورك إذا لم يشعروا بالأمان.

وقالت رئيسة جامعة كولومبيا، مينوش شفيق، في مذكرة موجهة إلى طلبة الجامعة يوم الاثنين إنها "تشعر بحزن عميق" لما يحدث في الحرم الجامعي.

وأشارت إلى أن أعضاء هيئة التدريس والموظفين يجب أن يعملوا عن بعد حيثما أمكن ذلك، ويجب على الطلاب الذين لا يعيشون في الحرم الجامعي البقاء بعيدًا.

وقالت شفيق إن هناك صراعا رهيبا يدور في الشرق الأوسط، وإنها تدرك أن الكثيرين يعانون من أزمة أخلاقية عميقة.

وكتبت شفيق: "لكن لا يمكن أن نجعل مجموعة واحدة تملي الشروط وتحاول تعطيل معالم مهمة مثل التخرج لتعزيز وجهة نظرها".

وأكدت أنها ستتعاون خلال الأيام المقبلة، مع مجموعة عمل من العمداء ومديري الجامعات وأعضاء هيئة التدريس إيجاد حل للأزمة.

وقال العديد من الطلاب في جامعة كولومبيا وكلية بارنارد إنه تم إيقافهم نتيجة لاحتجاجات الأسبوع الماضي، بما في ذلك طالبة بارنارد إسراء هيرسي، وهي ابنة النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر.

وقال الضابط كريستيان بروكهارت، المتحدث باسم شرطة نيو هيفن، إن ضباط الشرطة ألقوا القبض على حوالي 45 متظاهرا في ييل بولاية كونيتيكت ووجهوا لهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم جميعا بناء على وعود بالمثول أمام المحكمة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعلق على اكتشاف مقابر جماعية بمجمع ناصر في غزة

بريطانيا: نشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف والدمار بالضفة الغربية وارتفاع عدد الضحايا

البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا

حرب رئيس الإكوادور على الجريمة تحظى بدعم من نتائج الاستفتاء المبكر| تقرير

نتنياهو ينتقد خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات يارون وتلال الجبور جنوب لبنان

أونروا تتهم إسرائيل بالضغط على موظفيها للإدلاء بـ "تصريحات كاذبة" عن حماس

لبنان.. ميقاتي يبحث الوضع في الجنوب مع مسئول عسكري بريطاني

ترشيحاتنا

مفاجآت بقائمة مازيمبي.. حتحوت يزف بشرى لجمهور الأهلي

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. ومحلل فلسطيني: تؤكد فشل الحرب على غزة

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

الفيضانات العارمة تهدد عشرات الملايين بسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين

الشناوي يحرس مرمى الأهلي في حال التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الأهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء الزنفلي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

فستان مكشوف .. منال سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ