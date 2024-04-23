غارات إسرائيلية تستهدف بلدات يارون وتلال الجبور جنوب لبنان

شنت مقاتلات الاحتلال غارات إسرائيلية استهدفت بلدات يارون وتلال الجبور جنوب لبنان، بشكل عنيف، وسط استمرار الصراع بين تل أبيب وحزب الله، تزامنًا مع حرب غزة.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، عن غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تركزت بشكل كبير على بلدة يارون جنوبي البلاد، دون الحديث عن أي إصابات أو خسائر نتيجة للعدوان الإسرائيلي.

كذلك شنت طيران الاحتلال الإسرائيلي غارت على أطراف بلدة بنت جبيل جنوب لبنان، بشكل مكثف الليلة، مع استمرار العمليات العسكرية على الحدود بين الجانبين.

تستمر الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار العمليات العسكرية لجيش الاحتلال، ورد حزب الله بالقصف الصاروخي وإطلاق الطائرات المسيرة على المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من المنطقة الحدودية.