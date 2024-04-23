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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو ينتقد خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون بشدة التقارير التي تتحدث عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويقال إن هذه المزاعم تشير إلى تورط أعضاء من كتيبة نيتساح يهودا التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي وحدة أنشئت في عام 1999 وتضم يهوداً متدينين ومتشددين. وهي تسبق الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ونشر نتنياهو على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، يوم السبت، قائلا: 'لا ينبغي فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي!' 

واضاف “في الأسابيع الأخيرة، كنت أعمل ضد فرض العقوبات على المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. 

وفي الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة وتدني أخلاقي.

وأضاف نتنياهو أن “الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات”.

وجاءت التقارير عن العقوبات المحتملة في الوقت الذي قالت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006. 

وكان هذا هو الحال حتى قبل الهجمات التي قادتها حماس على وقالت هيومن رايتس ووتش في 7 أكتوبر نقلا عن بيانات الأمم المتحدة.

وامتدت التوترات بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة إلى الضفة الغربية. وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 483 فلسطينيا هناك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه اتخذ قرارات بشأن ما إذا كان سيتم قطع التمويل عن وحدات أمنية إسرائيلية معينة لتغطية التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. 

ولم يذكر اسم نتساح يهودا صراحة.

 

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