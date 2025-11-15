قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عمر سعيد يحتفي بيسرا: 50 سنة من الشياكة والتألق والأدوار الخالدة

عمر سعيد ويسرا
عمر سعيد ويسرا
يارا أمين

نشر الفنان عمر سعيد صور للفنانة يسرا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عبّر فيه عن إعجابه الكبير بالفنانة يسرا ومسيرتها الفنية الممتدة، والتي وصفها بأنها “خمسون سنة من الشياكة والتألق والأدوار التي لا تُنسى”.

وكتب سعيد: “50 سنة من الشياكة والتألق والأدوار التي لا تنسى.. يسرا أيقونة السينما في الشرق الأوسط، ولحد النهارده بتلهم أجيال برحلتها الاستثنائية ورقيها”.

نظرة يسرا للفن 

قالت الفنانة يسرا، إن الفن بالنسبة لها يمثل "أعظم هدية" في حياتها، مشيرة إلى أنه كان المدرسة الأولى التي تعلمت منها كل شيء عن الحياة والناس والدنيا.

جاءت تصريحات يسرا، خلال لقاء خاص مع قناة “DMC” على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام، مشيدة بدوره في دعم السينما المصرية والعربية وإبراز المواهب الجديدة.

وقالت يسرا في حديثها: “الفن علّمني الحب والصبر والرحمة، وخلاني أفهم الناس أكتر، وكل شخصية قدمتها؛ كانت درس جديد في حياتي”.

واختتمت النجمة حديثها، بالتأكيد على فخرها بانتمائها لعالم الفن، الذي تعتبره رسالة سامية قبل أن يكون مهنة، مؤكدة أن الفن الحقيقي يترك أثراً لا يُنسى في قلوب الناس.

