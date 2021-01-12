أمر الرئيس السيسي ببناء منزلها منذ 5 سنوات.. وفاة الحاجة نجية عن عمر يناهز 90 عاما في المنيا.. صور

بعد معاناة مع المرض توفيت الحاجة " نجية خلف أحمد " ابنة مركز سمالوط شمال المنيا عن عمر يناهز 90 عاما؛ بعدما لفتت الأنظار إليها، عندما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدتها ، قبل أكثر من 5 سنوات، وأمر ببناء منزلها على نفقة الدولة.





الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف محافظ المنيا الأسبق، اللواء صلاح الدين زيادة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، في شهر أبريل 2015، بالبدء فورًا في بناء منزل الحاجة نجية ، التي استغاثت بالرئيس لإعادة بناء منزلها المتهالك.





اقرأ المزيد





كما وجه المحافظ، حينذاك، بشراء كافة الأجهزة المنزلية من حساب صندوق خدمات المحافظة، مع توفير سكن بديل للأسرة للإقامة فيه بصفة مؤقتة، حتى انتهاء أعمال البناء، مؤكدًا أن استجابة الرئيس تمثل نموذجًا وقدوة للقيادة التي تشعر بآلام ومتاعب أبنائها.





وكانت الحاجة "نجية" قد توجهت بالدعاء للرئيس السيسي عقب تسلمها المنزل، بعد إعادة بنائه في شهر يوليو من عام 2015، قائلة: "ربنا يخللينا الرئيس، وأنا مش مصدقة إني هعيش في بيت يحفظ كرامتي".





وطلبت السيدة العجوز مساعدتها في ترميم منزلها، الذي تبلغ مساحته حوالي 35 مترًا مربعًا، ومكون من طابقين، حيث كان قد أوشك على الانهيار، بسبب انتشار التشققات والتصدعات بها، ووفرت الوحدة المحلية سكنا مؤقتا للأسرة.



