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صعيديات في الدوري الممتاز.. تفاصيل صعود فريق فتيات قرية البرجاية بالمنيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:37 ص
فريق مركز شباب البرجاية
فريق مركز شباب البرجاية
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عادل نصار
كشفت الكابتن آلاء زينهم، كابتن فريق مركز شباب البرجاية بمحافظة المنيا، تفاصيل وصول فريق فتيات قرية منياوية للدوري الممتاز ب لكرة القدم لأول مرة فى الصعيد.

وأشارت آلاء زينهم كابتن فريق مركز شباب البرجاية بمحافظة المنيا، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "رأى عام" المذاع على قناة ،ten والذى يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، إلى أن الفريق سافر إلى أسوان والغردقة للعب بهما.

وأضافت  آلاء زينهم، أن الأزمة المالية تهدد بانسحاب الفريق بسبب قلة الإمكانيات المادية، موضحة أن مجلس إدارة المركز تحدثوا مع المحافظة ومع مسؤولي مجلس النواب لدعم الفريق ولكن باءت المحاولات بالفشل.

وأوضحت كابتن فريق مركز شباب البرجاية بالمنيا، أنها والفريق يريدون أن يقدموا أداء جيدا بعد وصولهم للدوري الممتاز لكرة القدم.
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