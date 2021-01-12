آداب القاهرة: تخفيف المقررات للطلاب ذوي الهمم.. بدء رفع مناهج الفصل الدراسي الثاني.. وخطة لتحسين وتطوير الأداء الإداري

ـ استمرار الأنشطة الطلابية بآداب القاهرة
- الانتهاء من رفع المقررات الدراسية على منصة البلاك بورد
رغم قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتواصل الجامعات مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات؛ فإنه لم يتوقف ويبذل أقصى جهوده حتى لا تختلف الدراسة شيء عما كانت حضوريا بالكلية، كما لم تتوقف أيضًا الأنشطة الطلابية ولكنها تحولت أيضًا إلى أونلاين.
وتشجع كلية الآداب جامعة القاهرة الطلاب وتعمل دائما على الارتقاء بالمقررات الدراسية وعمل مراجعات بصفة مستمرة، للأجزاء المنتهية والتواصل الدائم بين أستاذ المادة والطالب.
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قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من الأنشطة التي تقام (أونلاين) من خلال صفحات رعاية الشباب الخاصة بالكلية.
وأوضح في تصريح لـ صدى البلد"، أن هذه الأنشطة تشمل العديد من المجالات المختلفة مثل الرسم والموسيقي، إضافة إلى الأنشطة العلمية والثقافية.
وأضاف أنه لا يمكن في الوقت الحالي إقامة أي أنشطة طلابية حضورية في مقر الكلية مثل كرة القدم وغيرها من الألعاب التي تحتاج إلى تجمعات، نظرًا للظروف الصحية التي نمر بها في الوقت الحالي، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا للتجمعات بينهم.
وأشار عميد كلية الآداب، إلى أن جميع الأنشطة وكذلك المقررات الدراسية المتبقية تجرى إلكترونيا عن طريق منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية .
ونوه بأنه يتم عمل مراجعات بصفة مستمرة ، للأجزاء المنتهية والتواصل الدائم بين أستاذ المادة والطالب ، والتفاعل الدائم بينهم من خلال هذه المنصات .
كما تسعى كلية الاداب إلى تحسين وتطوير الأداء الإدارى بالكلية، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، لذلك بدأت فى اتخاذ إجراءات حصول الكلية على شهادة الأيزو الخاصة بالجودة الإدارية.
و اوضح الدكتور شريف كامل ، وضح أن هذا التوجه الجديد لتطوير منظومة ادارة كلية الآداب ياتى في ظل سياسة الجامعة والدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي .