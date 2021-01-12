ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعافي الإعلامي مفيد فوزي من فيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:16 م
الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي
Advertisements
حمادة خطاب
أكدت مصادر مُقربة من الإعلامي مفيد فوزي، تعافيه من فيروس كورونا، عقب ظهور نتيجة المسحة الثانية له سلبية. 

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإعلامي مفيد فوزي، بصحة جيدة وهو الآن في فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الطبيب المُعالج له. 

وأشار إلى أن الإعلامي القدير كان أجرى مسحة أولى فظهرت إيجابية، وتلقي بروتوكول العلاج الخاصة به في المنزل، ولم يذهب للمستشفى.

وأعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، إصابة الإعلامى الكبير مفيد فوزى بفيروس كورونا. 

وكتب "طارق"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري... أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي".

وأضاف الناقد السينمائي "لا يقلد أحد ولا يستطيع أحد تقليده... ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما تبرع في سردها لنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيروس لعين.. الناقد السينمائي مجدى الطيب يعلن تعافيه من كورونا

مفيد فوزي: لست من هواة أم كلثوم.. ورأت أني تطاولت عليها لهذا السبب

وزراء من 9 دول يناقشون مستقبل الإعلام بالقاهرة.. وهيكل: إذا لم نفكر في المستقبل لن نستطيع العيش فيه| فيديو

نادي سيراميكا كليوباترا يصدر بيانا عاجلا بشأن شعاره الجديد واسمه

لهذه الأسباب.. استقلال الصحافة تطالب بإلغاء حقيبة وزارة الإعلام

إصابة مفيد فوزي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد الهزيمة أمام الرجاء .. استقالة جماعية يا إما بلاش في الإسماعيلي| خاص

ترامب يصف مقتحمي الكونجرس بـ الغوغاء ويوجه رسالة للمطالبين بعزله

يسرا تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

أحمد موسى: عاشور بتاع الشرقية رجع تاني.. تفاصيل

محمد قمصان مدعي محاربة السرطان يعاني السيكوباتية أو الحرامان العاطفي.. طبيب يحلل

بعد إعلان الصحة تراجعها.. أسباب انخفاض إصابات كورونا في الصعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب