ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عماد أديب: أردوغان إذا فكر في تجاوز خط سرت الجفرة سيفتح على نفسه نار جهنم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد الكاتب عماد اديب، أن التهديد الأكبر الذي يواجه إسرائيل داخليا هو عدم وجود زعامة سياسية قوية، موضحًا أن إسرائيل جزء من السياسة الداخلية الأمريكية. 

وأضاف أديب، في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون، أن تركيا دولة بالغة الأهمية عند الإدارة الأمريكية، لافتًا إلي أنه إذا فكر أردوغان في تجاوز خط سرت الجفرة سوف يفتح على نفسه نار جهنم. 

وتابع عماد أديب، أن المشير خليفة حفتر وفايز السراج سيختفيان من المشهد الليبي، موضحًا أنهما فشلا في الوصول لأي شيء بمعنى أن خليفة حفتر فشل في الحسم عسكرياً وفي المقابل السراج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو