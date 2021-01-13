عماد أديب: أردوغان إذا فكر في تجاوز خط سرت الجفرة سيفتح على نفسه نار جهنم

أكد الكاتب عماد اديب، أن التهديد الأكبر الذي يواجه إسرائيل داخليا هو عدم وجود زعامة سياسية قوية، موضحًا أن إسرائيل جزء من السياسة الداخلية الأمريكية.





وأضاف أديب، في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة أون، أن تركيا دولة بالغة الأهمية عند الإدارة الأمريكية، لافتًا إلي أنه إذا فكر أردوغان في تجاوز خط سرت الجفرة سوف يفتح على نفسه نار جهنم.



