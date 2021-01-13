سكان عمارات المانسترلي للمسئولين : رعاة الأغنام يحتلون منطقة القرية الفرعونية

استغاث سكان عمارات المانسترلى، أمام القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الأغنام ورعيها فى الشارع، مما ينعكس بالسلب على سكان المنطقة سواء من روائح كريهة أو تجمع الحشرات والقوارض والكلاب الضالة.





وقالوا في شكواهم: "نحن سكان عمارات المانسترلى أمام القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، نعانى من تفشى بائعى الخرفان على طول الطريق وأمام مداخل العمارات، وهو أمر سيئ للغاية".





وطالبوا بسرعة إزالة تجمعات رعاة الأغنام حفاظا على المنطقة وسكانها وحفاظا على البيئة من التلوث.





وأضافوا: "تنتشر الخرفان أمام القرية الفرعونية، وكل يوم فى الصباح تعيق الطريق العمومى الذى تمشى به أتوبيسات هيئة النقل العام وجميع المركبات الأخرى، حتى نحن تعوقنا عن المشى على الرصيف، وذلك ليس آدميا، كما تخلف القمامة والروث والروائح الكريهة وتسىء للمظهر الحضارى بالمنطقة السياحية لوجود القرية الفرعونية بها".





وناشد أهالى المنطقة الحى وقسم الإشغالات والبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لمنع هذه المهزلة لإزالة هذه التجمعات والحفاظ على نظافة المنطقة.





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