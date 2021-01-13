أخبار الرياضة| موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم لليد.. الأهلي يكشف الصفقات الجديدة

أشاد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، بأداء فريق الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ بعد الفوز على الانتاج الحربي بالجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز.

يرفع المنتخب المصري لكرة اليد الستار اليوم الأربعاء عن فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم المقررة في مصر على مدار الأيام المقبلة.



