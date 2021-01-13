أخبار الرياضة| موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم لليد.. الأهلي يكشف الصفقات الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي:
أشاد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، بأداء فريق الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ بعد الفوز على الانتاج الحربي بالجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز.
يرفع المنتخب المصري لكرة اليد الستار اليوم الأربعاء عن فعاليات النسخة الـ27 من بطولة العالم المقررة في مصر على مدار الأيام المقبلة.
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه كان موفقًا أمام الإنتاج الحربي، وحقق الفوز وأهدر العديد من الفرص.
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لن تتم إقالة مدرب الفريق أروابارينا كما يشاع.
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء، 13 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الإسباني.