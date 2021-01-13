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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 -1- 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء، 13 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الإسباني.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتى × برايتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2       

توتنهام هوتسبير × فولهام – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1     

كأس السوبر الإسبانى

ريال سوسيداد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان × مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6       

كأس ألمانيا

هولشتاين كيل × بايرن ميونخ – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sky Sport 1 HD Germany

كأس إيطاليا

فيورنتينا × إنتر ميلان – الرابعة مساء

نابولى × إمبولى – السابعة إلا ربع مساء

يوفنتوس × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء
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