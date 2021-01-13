فى عيد ميلادها.. حقيقة خضوع درة لعملية تجميل فى أنفها

تحتفل الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.









كانت الفنانة درة، كشفت موقفها من عمليات التجميل وقالت إنها لا تحب القيام بعمليات تجميل، خاصة فى وجهها لأنها تخاف من تغير شكلها.





وكان أحد المتابعين وجه سؤالا لها عن سبب قيامها بعملية تجميل فى أنفها، لترد الفنانة التونسية درة مؤكدة أنها لم تقم بأى عمليات تجميل تماما.









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وكانت "درة" ردت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".



وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.



