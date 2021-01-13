هنا شيحة تهنئ درة بعيد ميلادها: ربنا يحميكي ويمنحك حياة مليئة بالحب

وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة :"كل سنة وانتي طيبة دوريتوس @ DORRA_ZARROUK ربنا يحميكي و يمنحك حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة".

وتحتفل الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.





يذكر أن احتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.



