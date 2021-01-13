عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "تقارير دولية.. مصر ستصبح محور الطاقة في الشرق الأوسط"، إذ أكدت تقارير دولية أن مصر ستصبح محور الطاقة في الشرق الأوسط، بعدما حققت العديد من الإنجازات التي تؤهلها لكي تكون مركز الطاقة في المنطقة.





وتستثمر الحكومة المصرية أموالا طائلة في مصافي التكريرم، ما سيتيح لها الاكتفاء الذاتي في إنتاج النفط بحلول عام 2023، وأشارت التقارير إلى أن الحكومة المصرية قررت تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء 3 مصافي تكرير، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في افتتاح مصفاتين، إحداهما في مسطرد، والأخرى هي امتداد مهم لمصنع في الإسكندرية، ولهذا فإنها مهيأة لكي تصبح مركزًا للغاز الطبيعي والنفط.

وفي السنوات الأخيرة، تم اكتشف حقول غاز طبيعي مهمة في البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مشروعات لاستكشاف وتحديد حقول النفط الجديدة التي تعطي نصائح واعدة، إذ غيرت هذه الاستثمارات مصر، فما كان من قبل مستوردًا أصبح الآن مصدرا.

وتبذل الحكومة المزيد من الجهود لتحفيز شركات النفط على الاستثمار في البلاد في الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، أطلقت أيضًا منصة إلكترونية حيث يمكن العثور على جميع البيانات الجيولوجية المفيدة للتنقيب في البر والبحر.



