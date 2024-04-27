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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

بلينكين
بلينكين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن، يسافر إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 29 إلى 30 أبريل؛ للقاء الشركاء الإقليميين.

وأضاف في بيان، مساء السبت، أن «بلينكن سيناقش الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يضمن إطلاق سراح الرهائن، والتأكيد أن حماس تعيق تلك الجهود».

ولفت إلى أن «الوزير الأمريكي سيناقش الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة، ويؤكد أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة».

وأشار إلى أن «الوزير سيؤكد أهمية منع انتشار الصراع، ويناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل».

ومن المقرر أن يشارك بلينكن، خلال زيارته، في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الإقليمي.

وفي وقت سابق، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بويرجه برنده، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدداً من المسؤولين الدوليين يزورون العاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات تهدف إلى الدفع نحو التوصل إلى اتفاق سلام في غزة.

وأضاف برنده، خلال مؤتمر صحافي في الرياض: «اللاعبون الرئيسيون موجودون حالياً في الرياض، ونأمل أن تؤدي المناقشات إلى عملية تفضي للمصالحة والسلام».

وأكمل: «الأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال، هناك الآن قدر من الزخم فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الرهائن وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار».

وأوضح برنده أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات، قادماً من الصين، وقبل أن يتوجه إلى إسرائيل، بينما نقلت «رويترز» عن مصادر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيشارك في الاجتماعات.

كما سيشارك أيضاً رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، ومسئولون بحرينيون، ووزراء خارجية ورؤساء وزراء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بينهم وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، ورؤساء وزراء من الأردن، ومصر، والعراق، وفقاً لبيان صحافي صادر عن المنتدى.

وأفاد برنده بأنّ 12 رئيس دولة وحكومة يشاركون في المؤتمر الذي سيحضره أكثر من 1000 مشارك.

كما سيشارك وزير الخارجية سامح شكري، لإطلاع المسئولين على جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل، الجمعة، في محاولة لاستئناف الجهود المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

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