مرشدات السويس تعقم مبنى التربية والتعليم ضد كورونا

عقمت أعضاء جمعية المرشدات بمحافظة السويس ، مبنى ديوان عام التربية والتعليم اليوم الأربعاء من أجل الوقاية من فيروس كورونا.





استقبل اشرف السروى، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، سامية يعقوب، مدير جمعية المرشدات المركزية، اليوم، بمبنى المديرية، يرافقها اعضاء الجمعية من المشاركة بتعقيم و تطهير المديرية.





ومن جانبها قالت سامية يعقوب، أن الجمعية بدأت اليوم فى السويس تعقيم مبانى المديريات الخدمية و الحى كنوع من المشاركة الاجتماعية من أجل الوقاية من فيروس كورونا.



