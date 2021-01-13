لمواجهة كورونا.. محافظ المنيا يوجه باستقبال الشكاوى إلكترونيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين الكترونيا فقط ، يأتي ذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





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وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال : الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg





- الاتصال بالخط الساخن 16528.





- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052





- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتساب 01150606783.





وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضي ، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





وقال إن هناك تكليفات مشدده من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.









أوضح القاضي، انه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 335 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منها 285 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، 47 مخالفة لمنشات ومطاعم ومقاهي، شملت 12 مخالفة للمقاهي، 7 مخالفات للمطاعم، 21 مخالفة لمحال تجارية، 4 مخالفات للمخابز، بالإضافة لغلق قاعتين افراح وفض أحد الأسواق التجارية للقضاء على تجمعات المواطنين.





أضاف انه يتم المرور بصفة دورية ومستمرة على منظومة القطاع الصحي والصيدليات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون.







