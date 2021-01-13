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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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يوسف رجب

 تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الوحدة الصحية بقرية القلعة و المركز الصحي بقرية البراهمة بمركز قـفط ضمن الوحدات التي تعمل ٢٤ ساعة في اليوم، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها محمد موسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.

وتابع نائب المحافظ، سير العمل بالوحدتين الصحيتين للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية ومدى توافر الأدوية والأمصال و المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي.


ووجه نائب المحافظ، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين، مشددًا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكد حازم عمر، نائب محافظ قنا، على استمرار زياراته الميدانية للوحدات الصحية بالقري والنجوع لمتابعة سير العمل ومدي الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بتلك القري.


كما تفقد عمر، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز قفط لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات، وذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد عمر، على أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.


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نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
نائب محافظ قنا يتفقد وحدتين صحيتين ومركزا تكنولوجيا بمركز قفط
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