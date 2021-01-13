انتحار شاب شنقا في منزله بالمحلة الكبرى بسبب أزمة نفسية

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على شنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة

أقرأ ايضا : جمعهما الحب وفرقهما الموت.. جنازة شعبية لعروسين ماتا صعقا بالسخان فى ثالث أيام الزواج بالمحلة.. صور

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ ، وللتأكد ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه .

وتبين من المعاينة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة وحول عنقة أثار حبل ، وأقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.