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حوادث

انتحار شاب شنقا في منزله بالمحلة الكبرى بسبب أزمة نفسية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:41 م
جثة
جثة
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أحمد على

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على شنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة

 

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تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة

 

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ ، وللتأكد ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه .

 

وتبين من المعاينة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة وحول عنقة أثار حبل ، وأقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

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