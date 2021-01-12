جمعهما الحب وفرقهما الموت.. جنازة شعبية لعروسين ماتا صعقا بالسخان فى ثالث أيام الزواج بالمحلة.. صور

شيع الالاف من أهالي عزبة راغب بمركز المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم جنازه عروسين توفيا في ثالث يوم من زواجهما بعدما جمعهما الحب وفرقهما الموت في مشهد جنائزي مهيب لتوديعهما الي مثواهما الاخير بمقابر أسرتهما .





وحرصت اسرتا العروسين واقاربهم وجيرانهم علي أداء صلاه الجنازه بساحة المسجد الكبير بوسط العزبة حتي مثواهما الاخير بمقابر العزبة .

واعربت اسرتا العروسين عن التبرع بمحتويات شقتة العروسين للأيتام كصدقه جارية علي روحهما .





وشهدت عزبة راغب شهدت واقعة مأساوية حيث لقى عروسان مصرعهما عقب زفافهم بثلاث ايام صعقا بالكهرباء .





تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، بمصرع محمد محمود سلامة " العريس "، خلود محمد واصل " العروسة " صعقا أثناء أستحمامهم بالسخان الكهربائى .





وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيق فى الواقعة، أن عروسين وزفافهم منذ ثلاث أيام فقط وتم أكتشاف الواقعة عندما حاول أسرهم التواصل مع العروسين عن طريق الهاتف ولم يجيبوا فقاموا بكسر باب الشقة وجدوهم جثث هامدة .



