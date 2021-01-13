ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار الرصف وتغطية الترع الرئيسية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم نقل  ١٦١٩ طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات بالمحافظة في خلال ٥ أيام، حيث تم نقل عدد (٨٦) طن مخلفات من السنطة وعدد (٧١) طن مخلفات من بسيون يوم الجمعة، عدد (٤٣٠) طن مخلفات من طنطا (مصنع دفرة) يوم السبت، عدد (٢٣٣) طن مخلفات من المحلة الكبرى يوم الأحد، عدد (١٦٠) طن مخلفات من زفتي وعدد(٢٤٠) طن مخلفات من كفر الزيات يوم الإثنين، عدد (٣٩٩) طن مخلفات من المحلة الكبرى .

أقرا ايضا :جمعهما الحب وفرقهما الموت.. جنازة شعبية لعروسين ماتا صعقا بالسخان فى ثالث أيام الزواج بالمحلة.. صور

وأوضح محافظ الغربية ، أن هذا الأسطول يتكون من (٣٠ سيارة قلَّاب سعة ٢٠ طن، ١٠ سيارات قلَّاب سعة ٤٠ طن و ٨ سيارات مكبس سعة ٤٠ طن)، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيًا من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وأكد رحمي أن هذا الأسطول سيوفر ما لا يقل عن ٦ ملايين جنيه سنويًا في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة

كما  تم نقل ٤١٦٤ طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات من مدن ومراكز الغربية خلال أسبوع العمل الأول للأسطول

كما تابع محافظ الغربية استمرار أعمال الرصف والتطوير بحي ثان طنطا ضمن خطة تطوير العشوائيات، حيث أوضح الدكتور محمود عيسى رئيس الحي بأن أعمال الرصف بمراحلها المختلفة تتم بمجموعة من الشوارع في نطاق الحي، حيث تمت أعمال فرد السن بشارع شفيق، وضع طبقة الخرسانة بشارع راغب باشا، تكسير الأرصفة استعدادًا للرصف بشارع سيف الدولة وتجهيز شارع عجمي السيد لأعمال الانترلوك.

بينما حي ثان طنطا يقوم  بخطة رصف طموحة ضمن أربع خطط هى ( الخطة الإضافية، الخطة الاستثمارية، خطة رد الشي لأصله وخطة تطوير العشوائيات).

وباشر محافظ الغربية  انتهاء هندسة ري طنطا من تأهيل ترعة البروجية بقرية محلة منوف بمركز طنطا بطول ٤.٦٥٠ كم باستخدام الخرسانة المسلحة وأسفلها الرمل المثبت.

 

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جاري تأهيل عدد ٦٢ ترعة بنطاق المحافظة بطول ٢٣٩.٩ كيلو متر بتكلفة قدرها ٨٧٢ مليون و٣٥٠ ألف جنيه، وذلك ضمن خطة تأهيل الترع سواء بالخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة .

كما أكد دكتور رحمي علي أن عملية التبطين تساهم في ترشيد المياه وكذلك إضافة من ١.٥ م إلي ٢ متر كاتساع للطريق على جانبيها.

محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار الرصف وتغطية الترع الرئيسية
محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار الرصف وتغطية الترع الرئيسية
محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار الرصف وتغطية الترع الرئيسية
محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار الرصف وتغطية الترع الرئيسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار وزير الري  يتفقد عمليات تأهيل ترعتي الطرطورية والسويس

محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور

محافظ الغربية: تنفيذ تجربة رائدة لإزالة القمامة تساهم في توفير 6 ملايين جنيه سنويًا

نقل 5800 طن مخلفات في الغربية إلى المدفن الصحي بالسادات..صور

محافظ الغربية: أسطول سيارات بسعة 40 طنا لنقل القمامة إلى المدفن الصحى..فيديو

محافظ الغربية يقود حملات لإغلاق السناتر والمحلات التجارية في طنطا

ترشيحاتنا

بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة هدم سور النادي النهري

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

صلاة الجنازة الخميس.. السعودية تعلن وفاة الأمير خالد بن عبدالله

حكم رفع الآذان للصلاة والإقامة دون وضوء

بفستان جذاب.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام

الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري