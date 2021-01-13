محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار الرصف وتغطية الترع الرئيسية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم نقل ١٦١٩ طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات بالمحافظة في خلال ٥ أيام، حيث تم نقل عدد (٨٦) طن مخلفات من السنطة وعدد (٧١) طن مخلفات من بسيون يوم الجمعة، عدد (٤٣٠) طن مخلفات من طنطا (مصنع دفرة) يوم السبت، عدد (٢٣٣) طن مخلفات من المحلة الكبرى يوم الأحد، عدد (١٦٠) طن مخلفات من زفتي وعدد(٢٤٠) طن مخلفات من كفر الزيات يوم الإثنين، عدد (٣٩٩) طن مخلفات من المحلة الكبرى .

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وأوضح محافظ الغربية ، أن هذا الأسطول يتكون من (٣٠ سيارة قلَّاب سعة ٢٠ طن، ١٠ سيارات قلَّاب سعة ٤٠ طن و ٨ سيارات مكبس سعة ٤٠ طن)، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيًا من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وأكد رحمي أن هذا الأسطول سيوفر ما لا يقل عن ٦ ملايين جنيه سنويًا في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة

كما تم نقل ٤١٦٤ طن من المخلفات عن طريق أسطول نقل المخلفات من مدن ومراكز الغربية خلال أسبوع العمل الأول للأسطول

كما تابع محافظ الغربية استمرار أعمال الرصف والتطوير بحي ثان طنطا ضمن خطة تطوير العشوائيات، حيث أوضح الدكتور محمود عيسى رئيس الحي بأن أعمال الرصف بمراحلها المختلفة تتم بمجموعة من الشوارع في نطاق الحي، حيث تمت أعمال فرد السن بشارع شفيق، وضع طبقة الخرسانة بشارع راغب باشا، تكسير الأرصفة استعدادًا للرصف بشارع سيف الدولة وتجهيز شارع عجمي السيد لأعمال الانترلوك.

بينما حي ثان طنطا يقوم بخطة رصف طموحة ضمن أربع خطط هى ( الخطة الإضافية، الخطة الاستثمارية، خطة رد الشي لأصله وخطة تطوير العشوائيات).

وباشر محافظ الغربية انتهاء هندسة ري طنطا من تأهيل ترعة البروجية بقرية محلة منوف بمركز طنطا بطول ٤.٦٥٠ كم باستخدام الخرسانة المسلحة وأسفلها الرمل المثبت.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جاري تأهيل عدد ٦٢ ترعة بنطاق المحافظة بطول ٢٣٩.٩ كيلو متر بتكلفة قدرها ٨٧٢ مليون و٣٥٠ ألف جنيه، وذلك ضمن خطة تأهيل الترع سواء بالخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة .

كما أكد دكتور رحمي علي أن عملية التبطين تساهم في ترشيد المياه وكذلك إضافة من ١.٥ م إلي ٢ متر كاتساع للطريق على جانبيها.