تعزيز التواجد الثقافي.. تعرف على مطالب عزت العلايلي من البرلمان الجديد

بدأت أولى جلسات دور الانعقاد السادس لبرلمان 2021 للفصل التشريعي الثاني، أمس الثلاثاء، وترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتواصل «صدى البلد» مع الفنان الكبير عزت العلايلي لمعرفة طلباته من المجلس الجديد.

وقال الفنان الكبير عزت العلايلي، إنه يطالب أعضاء البرلمان بأن يهتموا أكثر بالفن والثقافة، وتعزيز التواجد الثقافي والفني في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نمر بفترة صعبة، وأن الفن هو مفتاح لكل العقول.

وعلى الجانب الأخر كان قد كشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي:" العمل مع الشباب ممتع والشباب مطلع على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة ".

وأضاف عزت العلايلي: "لما أقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر".

وتابع عزت العلايلي: "أنا معجب بكتابات احمد مراد بشكل كبير وكان نفسي اقابله، وعندما قابلته وجدته يتمتع بحالة من النضوج الكبيرة".

ولفت عزت العلايلي: "مروان حامد استفاد بشكل كبير من والده الراحل السيناريست الكبير وحيد حامد وذلك يظهر جليا في الأعمال الفنية التي يقوم بتقديمها".