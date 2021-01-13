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أخبار العالم

للقادمين إليها.. الكويت تتخذ إجراء عاجلا قبل دخول أراضيها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:00 م
القادمين الي الكويت
القادمين الي الكويت
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محمود نوفل
أفادت صحيفة القبس الكويتية  نقلا  عن منشور عاجل بعثت به  الإدارة العامة للطيران المدني، إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بأنه لن يتم السماح بدخول اي من القادمين الي البلاد " كويتيين وغيرهم" دون إجراء فحص البي سي آر. 

كما شارت الصحيفة الكويتية الي انه تم السماح باستقدام العمالة المنزلية، ضمن إطار خطة العمالة المنزلية عبر منصة "بالسلامة" مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة.

 واشترطت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي ضرورة أن تكون  شهادة فحص pcr معتمدة، وتثبت سلبية الإصابة في الفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة. 

وبينت الإدارة أن العمل بما جاء في التعميم سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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