دعواتكم.. أحمد السبكي يعلن إصابته بـ كورونا

وكان قد روج المنتج احمد السبكى لـ فيلمه الجديد " صابر و راضي

" ونشر بوستر الفيلم من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق السبكى قائلا: " فيلم صابر وراضي 21/31 بجميع دور العرض " .

وتدور أحداث الفيلم حول سائق فى إطار كوميدى، يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته، ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف، يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة أنه مريض، وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم؛ بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.



