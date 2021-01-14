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فن

دعواتكم.. أحمد السبكي يعلن إصابته بـ كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:25 ص
صدى البلد
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يارا عمرو
أعلن المنتج أحمد السبكي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب أحمد السبكي: "إيجابي كورونا.. دعواتكم وخلوا بالكم".

وتفاعل معه العديد من متابعيه داعين له بالشفاء العاجل.

وكان قد روج المنتج احمد السبكى لـ  فيلمه الجديد " صابر و راضي " ونشر بوستر الفيلم من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".  


وعلق السبكى قائلا: "  فيلم صابر وراضي 21/31 بجميع دور العرض " . 

وتدور أحداث الفيلم حول سائق فى إطار كوميدى، يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته، ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف، يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة أنه مريض، وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم؛ بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.
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