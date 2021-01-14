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2 مليار جنيه لتطوير المنشآت الرياضية.. الشباب: سجلنا إنجازا تاريخيا بتنظيم كأس العالم لـ اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 05:02 ص
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد
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عادل نصار
كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن إجراءات الدولة في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر، مؤكدا أن مكاسب مصر كثيرة جدا في ظل ظروف استثنائية.

وأضاف "فوزي"، في حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى" مساء أمس، الأربعاء، أن التكلفة تخطت الـ 2 مليار جنيه لتطوير المنشآت الرياضية لاستقبال البطولة، لافتا إلى أن هناك تحديات مختلفة في تنظيم البطولة في ظل جائحة كورونا وعدد الدول المشاركة في البطولة الحالية أكبر من سابقتها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدولة تعمل بجد وجهد كبير في سبيل إنجاح البطولة، والاتحاد الدولي لكرة اليد ينظر للبطولة، وما ستفعله مصر في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وأكد أننا سجلنا إنجازا تاريخيا في سجل الرياضة العالمية، ومصر أصبحت قبلة الاتحاد الرياضية، وجاذبة لكافة الفعاليات الرياضية الهامة.
 
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