الأنشطة الاونلاين..هكذا يتغلب طلاب الجامعات على كورونا

تغلب الأنشطة الطلابية على مدار الفصل الدراسي الأول على أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث واصلت الجامعات إقامة أنشطتها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، بينما تحولت بعض الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية أونلاين.
بينما أصدرت وزارة التعليم العالي في نهاية الفصل الدراسي الأول قرارا بوقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب إلى أن الجامعات قامت باتباع تعليمات وقرارات الوزارة واقتصرت على الأنشطة الأون لاين.
ومن جانبه اكد محمد ممدوح ، طالب بكلية سياسة واقتصاد، ان الأنشطة جزء من حياته اليومية بالجامعة لذا فعدم وجودها كان سيؤثر عليه ، لكن اجراؤها الكترونيا هون من الأمر.
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بينما قالت سمية علي طالبة بكلية الالسن ، إن الأن الأنشطة الاونلاين اسهل كثيرا من الحضور للجامعة، واستكمال الأنشطة الكترونيا يساعد بشكل كبير على توسيع افق الطلاب وتطوير فكرهم.
واوضح احمد عبد العال ان الأنشطة الرياضية هامة ولكن عند توقفها يلجأ الطلاب للمشاركة في الأنشطة الفكرية والثقافية .