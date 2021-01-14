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تعليم

الأنشطة الاونلاين..هكذا يتغلب طلاب الجامعات على كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 04:12 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نهلة الشربينى
تغلب الأنشطة الطلابية على مدار الفصل الدراسي الأول على أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث واصلت الجامعات إقامة أنشطتها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، بينما تحولت بعض الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية أونلاين.
 
بينما أصدرت وزارة التعليم العالي في نهاية الفصل الدراسي الأول قرارا بوقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب إلى أن الجامعات قامت باتباع تعليمات وقرارات الوزارة واقتصرت على الأنشطة الأون لاين.

ومن جانبه اكد محمد ممدوح ، طالب بكلية سياسة واقتصاد، ان الأنشطة جزء من حياته اليومية بالجامعة لذا فعدم وجودها كان سيؤثر عليه ، لكن اجراؤها الكترونيا هون من الأمر.

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بينما قالت سمية علي طالبة بكلية الالسن ، إن الأن الأنشطة الاونلاين اسهل كثيرا من الحضور للجامعة، واستكمال الأنشطة الكترونيا يساعد بشكل كبير على توسيع افق الطلاب وتطوير فكرهم.


واوضح احمد عبد العال ان الأنشطة الرياضية هامة ولكن عند توقفها يلجأ الطلاب للمشاركة في الأنشطة الفكرية والثقافية .
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