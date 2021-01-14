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محافظات

مواجهة كورونا.. 10 محاضر كمامات وتشميع 4 مقاهي في دمياط

الخميس 14/يناير/2021 - 05:58 م
10 محاضر كمامات وتشميع
10 محاضر كمامات وتشميع 4 مقاهى بدمياط لمواجهة كورونا
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زينب الزغبي
تواصل الاجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها  المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ  الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا،  حيث استهدفت  الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

 وأسفرت الحملات،اليوم،  عن ضبط 10 مخالفات عدم ارتداء الكمامات وتم تحرير عدد 10محاضر فورية بالتصالح بقيمة الحد الأدنى للغرامة 50 جنيها بإجمالي غرامات محصلة بمبلغ 500 جنيه، فضلًا عن غلق وتشميع 4 مقهى لتقديم كميات كبيرة من الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومخالفتهم قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 .

وتم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم خلال هذه الحملات،  إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، والتحفظ على مكبرات الصوت التى تتسبب فى إزعاج المواطنين و التلوث السمعى.
مواجهة كورونا.. 10 محاضر كمامات وتشميع 4 مقاهي في دمياط
مواجهة كورونا.. 10 محاضر كمامات وتشميع 4 مقاهي في دمياط
مواجهة كورونا.. 10 محاضر كمامات وتشميع 4 مقاهي في دمياط
مواجهة كورونا.. 10 محاضر كمامات وتشميع 4 مقاهي في دمياط
مواجهة كورونا.. 10 محاضر كمامات وتشميع 4 مقاهي في دمياط
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