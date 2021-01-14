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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الفريق

الخميس 14/يناير/2021 - 10:54 م
محمد شريف
محمد شريف
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عمرو ابوبكر
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن حقيقة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق، وهل يوجد عروض مقدمة لضمه أم لا؟. 

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحاته على فضائية الأهلي إن محمد شريف لاعب مميز ولا يوجد ما يمكن أن أناقشه بشأن محمد شريف في الوقت الحالي سوى أنه لاعب في الفريق، لكن لا يوجد شيء متعلق برحيله لأي مكان آخر، واللاعب في كامل تركيزه ولا يشغله أي شيء خارجي."

وأشار عبد الحفيظ الى أنه يحتاج أن يفهم موقفه من تعرضه للعقوبة من جانب اتحاد الكرة بناء على اللائحة التي أرسلت للأندية. 

واختتم: أنا لم أنتقد التحكيم، وقمت فقط بالسؤال بشأن اختيار حكم واحد أكثر من مرة. 
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