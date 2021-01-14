رئيس سيمنز: تعلمت من الرئيس السيسي دروسا في مهارات التفاوض

قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الرئيس السيسي ، قائد قوي جدا وحازم ينفذ ما يقول ومتعاون جدا.





وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مصر لديها قيادة قوية للغاية قادر على الوفاء بوعودها وهذه طريقة موثوق فيها بالنسبة لنا".





وتابع جو كايسر: "تعلمت درسا جديدا حول الجلوس مع مفاوض ضليع وتعاملت درسا في مهارات التفاوض والرئيس السيسي يتفاوض لصالح الشعب المصري وكان الحوار بيننا مفتوحا وشديد الاحترام".





وأكمل جو كايسر: "القطار السريع الذي ننفذه جيد للكوكب لأن معدل الاهتزاز لكل راكب أقل من نظيرتها في السيارات والطائرات وشبكة القطار السريع موثوق فيها".





وتابع جو كايسر: من دواعي سروري والفخر أننا استطعنا أن ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر.