رئيس سيمنز: تعلمت من الرئيس السيسي دروسا في مهارات التفاوض

قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الرئيس السيسي، قائد قوي جدا وحازم ينفذ ما يقول ومتعاون جدا.
وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مصر لديها قيادة قوية للغاية قادر على الوفاء بوعودها وهذه طريقة موثوق فيها بالنسبة لنا".
وتابع جو كايسر: "تعلمت درسا جديدا حول الجلوس مع مفاوض ضليع وتعاملت درسا في مهارات التفاوض والرئيس السيسي يتفاوض لصالح الشعب المصري وكان الحوار بيننا مفتوحا وشديد الاحترام".
وأكمل جو كايسر: "القطار السريع الذي ننفذه جيد للكوكب لأن معدل الاهتزاز لكل راكب أقل من نظيرتها في السيارات والطائرات وشبكة القطار السريع موثوق فيها".
وتابع جو كايسر: من دواعي سروري والفخر أننا استطعنا أن ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر.