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السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
- انشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بالتعاون مع "سيمنز" العالمية
- القطار الجديد يربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية
- المشروع يشمل إنشاء ١٥ محطة بطول ٤٦٠ كم ويستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين
- السيسي: خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها ٣٦٠ مليار جنيه، وذلك بدءًا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتان. 

ونقل "كايسر" إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، معربًا عن اعتزازه وشركة "سيمنز" العالمية بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، وذلك امتدادًا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة الرئيس لخدمة الشعب المصري، وهي المشروعات التى صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم. 

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "ميركل"، معربًا عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط.

وأكد أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظرًا لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
السيسي يستعرض الاتفاق النهائي مع "سيمنز" لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.. تبلغ أطواله حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية بـ360 مليار جنيه
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