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رياضة

الدوري السعودي.. ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات اليوم

الخميس 14/يناير/2021 - 11:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر اتحاد جدة السعودي، أمام أبها بهدف نظيف، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

وتوقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع أبها رصيده إلى النقطة 20 في المركز السادس.

وفاز الشباب على العين، بثلاثية أحرزها كريستيان خوانكا بواقع هدفين وعبدالله الحمدان، ليرفع الشباب رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف الهلال صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد العين عند النقطة 10 في المركز 15.

وانتهت مواجهة الباطن والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل وليد ازارو هدف الاتفاق بالدقيقة 39، وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني سجل فابيو أبرو هدف التعادل للباطن.

ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 18 في المركز السابع، بينما رفع الباطن رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث عشر. 

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

1-  الهلال: 25 نقطة

2-  الشباب: 25 نقطة

3- الأهلي : 22 نقطة

4- التعاون: 21 نقطة

5- الاتحاد : 21 نقطة

6- أبها: 20 نقطة

7-  الوحدة: 19 نقطة

8-  الاتفاق: 18 نقطة

9- القادسية: 18 نقطة

10-  الفتح : 17 نقطة

11- النصر: 14 نقطة

12- الفيصلي: 14 نقطة

13- الباطن: 13 نقطة

14- الرائد: 13 نقطة

15 – العين: 10 نقاط

16-  ضمك: 8 نقاط
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