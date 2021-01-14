الدوري السعودي.. ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات اليوم

خسر اتحاد جدة السعودي، أمام أبها بهدف نظيف، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.





وتوقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع أبها رصيده إلى النقطة 20 في المركز السادس.





وفاز الشباب على العين، بثلاثية أحرزها كريستيان خوانكا بواقع هدفين وعبدالله الحمدان، ليرفع الشباب رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف الهلال صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد العين عند النقطة 10 في المركز 15.

وانتهت مواجهة الباطن والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل وليد ازارو هدف الاتفاق بالدقيقة 39، وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني سجل فابيو أبرو هدف التعادل للباطن.

ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 18 في المركز السابع، بينما رفع الباطن رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث عشر.



