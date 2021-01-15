تأجيل تدريبات حفل تنصيب بايدن بسبب تهديدات أمنية

قالت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمنية الأمريكية قررت تأجيل تدريبات حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بسبب تهديدات أمنية.





ونقلت المجلة عن مصادر قولها: "فريق بايدن أجل تدريبات حفل التنصيب من الأحد إلى الاثنين بسبب تهديدات أمنية".





يأتي ذلك بعدما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية تعزيز تدابيرها الأمنية الإضافية حول مقر الوزارة، الخميس، استعدادًا لتنصيب بايدن الأسبوع المقبل.





وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه ملتزم "بانتقال منظم وتنصيب آمن"، وفقًا لتصريحات أدلى بها في أعلى جلسة إحاطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، الخميس.





وأضاف بنس: "لقد عشنا جميعًا في ذلك اليوم من 6 يناير وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن"، مؤكدا أن الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك.



