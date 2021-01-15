ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تأجيل تدريبات حفل تنصيب بايدن بسبب تهديدات أمنية

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمنية الأمريكية قررت تأجيل تدريبات حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بسبب تهديدات أمنية. 

ونقلت المجلة عن مصادر قولها: "فريق بايدن أجل تدريبات حفل التنصيب من الأحد إلى الاثنين بسبب تهديدات أمنية".

يأتي ذلك بعدما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية  تعزيز تدابيرها الأمنية الإضافية حول مقر الوزارة، الخميس، استعدادًا لتنصيب بايدن الأسبوع المقبل.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه ملتزم "بانتقال منظم وتنصيب آمن"، وفقًا لتصريحات أدلى بها في أعلى جلسة إحاطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، الخميس.

وأضاف بنس: "لقد عشنا جميعًا في ذلك اليوم من 6 يناير وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن"، مؤكدا أن الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك.

من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي، إن المحققين حددوا أكثر من 200 مشتبه بهم في أعمال الشغب في مبنى الكونجرس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب أمام أسابيع حرجة.. الكونجرس يستعد لعزله.. وبيلوسي تطالب باستقالته دون محاكمة.. وبايدن يؤكد: أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا.. وتويتر يحظر حسابه نهائيا

بايدن لترامب: لا نريد رؤيتك يوم التنصيب.. أهلا ببنس

بعد أحداث الشغب.. تطهير مبنى الكابيتول الأمريكي استعدادا ليوم تنصيب بايدن

طلب عاجل من عمدة واشنطن لـ الأمن الأمريكي

متزامنة في جميع الولايات.. تحذير خطير من الـ FBI بشأن احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن

FBI: تعرفنا على 29 ممن اقتحموا مبنى الكابيتول.. وسنعاقبهم أينما كانوا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي لـ وفد سوداني رفيع المستوى: موقف مصر تجاه الخرطوم ثابت لن يتغير تحت أي ظرف

تضم رادار مضادة للصواريخ.. إسرائيل وسلوفاكيا توقعان صفقة دفاعية بقيمة 182 مليون دولار

أول تعليق من أحمد زاهر على انضمام حسين فهمي لبطولة فيلم فارس

دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم

بسبب بايدن.. ترامب يوسع القيادة العسكرية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل

غموض حول السبب .. لحظة دهس شابة تسير في الشارع ترصدها كاميرات المراقبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور