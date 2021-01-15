ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد التهامي لـ متابعيه: عندما تكون الحياة قاسية فكن أقسى منها وابتسم

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شارك الفنان أحمد التهامي صورة  جديدة له  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق التهامي على الصورة قائلا "  يبدأ السلام بابتسامة... فعندما تكون الحياة قاسية فكن أقسي منها وأبتسم ولا تحزن على أمر قد انتهى ولكن ابتسم لأنه قد حصل.".

و شارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم  فى إطار من الأكشن و الإثارة، و يشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر و مايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، و أشرف عبد العزيز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غول تمثيل.. محمد كارتر عن أحمد زاهر.. صورة

الوصول للقمة مش مستحيل.. أحمد التهامي لمتابعيه: الاختيار اختيارك.. ودائما هختار الأصعب

أحمد زاهر عن بنتيه ليلى وملك على إنستجرام: أعظم نعمة في العالم

أحمد التهامي يشارك جمهوره بصورة جديدة برفقة مجدي أفشة

أحمد زاهر يعلن تعاقده على فيلم" فارس" في 2021

بعد تكريمه في dearguestmagazin.. ملك زاهر توجه رسالة لوالدها

ترشيحاتنا

دراسة تكشف أعراض تشير إلى خطورة فيروس كورونا على الرئة

يا تجيب عرض يا تجدد ... بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني

تأجيل تدريبات حفل تنصيب بايدن بسبب تهديدات أمنية

منافس الأهلي .. كل ما تريد معرفته عن نهائي الليبرتادورس بين بالميراس وسانتوس

الأهلي يكشف كواليس اجتماعه بـ مسئولي الفيفا استعدادا لـ كأس العالم للأندية

في ذكرى ميلاد شفيق جلال .. تعرف على مهنته قبل احتراف الغناء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور

دراسة تكشف أعراض تشير إلى خطورة فيروس كورونا على الرئة

دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم