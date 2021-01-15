أحمد التهامي لـ متابعيه: عندما تكون الحياة قاسية فكن أقسى منها وابتسم

شارك الفنان أحمد التهامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق التهامي على الصورة قائلا " يبدأ السلام بابتسامة... فعندما تكون الحياة قاسية فكن أقسي منها وأبتسم ولا تحزن على أمر قد انتهى ولكن ابتسم لأنه قد حصل.".





و شارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



