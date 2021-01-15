ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-1-2021 بمحافظات مصر

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:19 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة وسقوط أمطار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  وأن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
    
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18

طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19

مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

سيوة الصغرى 11 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19

دمياط الصغرى 12 والعظمى 18

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 20

السويس الصغرى 13 والعظمى 20


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-11-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-11-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4-12-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-12-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-12-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4-1-2021 بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وإنبي

هل يجوز صلاة الجنازة بدون وضوء .. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادة

أسهل طريقة لشحن رصيد عداد الكهرباء من خلال المحمول.. اعرف التفاصيل

في ذكرى ميلاد شفيق جلال .. تعرف على مهنته قبل احتراف الغناء

عرض الجمعة.. احصل على آيفون 8 بـ 4700 جنيه

الأزهر x أسبوع.. تهنئة رئيس البرلمان الجديد وتعديل درجة النجاح للشهادة الثانوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور