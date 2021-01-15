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رياضة

متفوقا على رونالدو وميسي.. محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 5 لاعبين في العالم

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:32 ص
صلاح ورونالدو وميسي
صلاح ورونالدو وميسي
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محمد السعيد
تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، من حيث القيمة التسويقية.
ونشرت شبكة " KPMG" المتخصصة في الدراسات الاقتصادية، قائمة أغلى اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، حيث جاء محمد صلاح في المركز الرابع متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وجاء كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان في الصدارة، حيث بلغت قيمته التسويقية 200 مليون يوور، وحل رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي ثانيا بـ132 مليون يورو، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند ثالثا بـ 130 مليون يورو.

وحل محمد صلاح في المركز الرابع بـ 122.2 مليون يورو، بينما جاء كل من ساديو ماني لاعب ليفربول وهاري كين مهاجم توتنهام في المركز الخامس بـ 120 مليون يورو.

وتواجد ليونيل ميسي المركز الـ 12 في قائمة الأغلى في العالم برصيد 101.3 مليون يورو،  فيما كانت المفاجأة بخروج كريستيانو رونالدو من قائمة أغلى 50 لاعب، بعد تراجع قيمته التسويقية لـ 63.2 مليون يورو.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق هدف وحيد هيونج سون صاحب المركز الثاني.
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