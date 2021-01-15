بـ 3 طرق سهلة.. تمارين لإزالة حدبة الرقبة





وبالنسبة لـ حدبة الرقبة فإن عضلاتنا ليست مصنوعة لهذا النوع من الانحناء. ويمكن لـ تمارين لازالة حدبة الرقبة أن يجعلك تتخلص من آلام في الجزء العلوي والسفلي من الظهر والتي يمكن ان تسبب في بعض الصعوبة مع ضيق في الساقين.





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والحفاظ على وضعية جيدة هو أفضل طريقة لمنع هذه حدبة الرقبة . حاول أيضًا منع هشاشة العظام من التقدم لمنع العمود الفقرى من الإصابة بكسور انضغاطية ، مما يزيد من الانحناء الأمامي لأعلى الظهر.





يمكنك غالبًا ممارسة تمارين لازالة حدبة الرقبة، و تحسين أو عكس هذه المشكلة عن طريق تقوية عضلات الظهر العلوية ؛ النغمة المتزايدة التي تساعد على رفع الكتفين والرأس، ويقترح القيام بثلاث مجموعات من هذه التمارين ان يخلصك تماما من حدبة الرقبة :





1- ابدأ بعمل شد الذقن في الرقبة حيث تقوم بسحب الذقن إلى الخلف بشكل مستقيم. هذا جيد للتخلص من حدبة الرقبة ويقوي عضلات العنق.





2- قم بضغط كتفي ، حيث تضغط على لوحي الكتف معًا ، لتحسين عضلات الظهر العلوية.





3- قم بأداء عمليات الدفع في زاوية الغرفة أو من خلال إطار الباب حيث تحرك الكتفين إلى ما بعد اليدين.



