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مرأة

بـ 3 طرق سهلة.. تمارين لإزالة حدبة الرقبة

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:33 م
تمارين لازالة حدبة
تمارين لازالة حدبة الرقبة
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آية التيجي
إذا كنت دائمًا ما تنحني للأمام ، فهذا وزن زائد يشد ظهرك ويؤدي إلى إجهاده، وهو ما يتسبب في ظهور حدبة الرقبة، ويمكن ممارسة تمارين لازالة حدبة الرقبة، للتخلص من المنحنى الأمامي، والي يزيد من خطر حدوث مشاكل القرص وإرهاق الرقبة.

وبالنسبة لـ حدبة الرقبة فإن عضلاتنا ليست مصنوعة لهذا النوع من الانحناء. ويمكن لـ تمارين لازالة حدبة الرقبة أن يجعلك تتخلص من آلام في الجزء العلوي والسفلي من الظهر والتي يمكن ان تسبب في بعض الصعوبة مع ضيق في الساقين.

والحفاظ على وضعية جيدة هو أفضل طريقة لمنع هذه حدبة الرقبة. حاول أيضًا منع  هشاشة العظام من التقدم  لمنع العمود الفقرى من الإصابة بكسور انضغاطية ، مما يزيد من الانحناء الأمامي لأعلى الظهر.

يمكنك غالبًا ممارسة تمارين لازالة حدبة الرقبة، وتحسين أو عكس هذه المشكلة عن طريق تقوية عضلات الظهر العلوية ؛ النغمة المتزايدة التي تساعد على رفع الكتفين والرأس، ويقترح القيام بثلاث مجموعات من هذه التمارين ان يخلصك تماما من حدبة الرقبة :

1- ابدأ بعمل شد الذقن في الرقبة حيث تقوم بسحب الذقن إلى الخلف بشكل مستقيم. هذا جيد للتخلص من حدبة الرقبة ويقوي عضلات العنق.

2- قم بضغط كتفي ، حيث تضغط على لوحي الكتف معًا ، لتحسين عضلات الظهر العلوية.

3- قم بأداء عمليات الدفع في زاوية الغرفة أو من خلال إطار الباب حيث تحرك الكتفين إلى ما بعد اليدين.

ويمكن ممارسة تمارين لازالة حدبة الرقبة أن تساعد في اختفائها بين عشية وضحاها. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للتخلص منها يمكن ان يصل إلى  شهورًا. وإذا انتظرت طويلًا ، فمن المستحيل تقريبًا جعلها تختفي تمامًا.
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