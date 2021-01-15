ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قفزة كبيرة.. إصابات كورونا اليومية في الإمارات تتخطى 3400 حالة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:11 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراء 131,262 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وهو ما يعد قفزة كبيرة في أعداد الإصابات، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 246,376 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 733 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,168 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 218,988 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات خلال 24 ساعة

الصحة الإماراتية تجري 155.176 فحص كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 204369 حالة.. الإمارات تسجل 1506 إصابات جديدة بكورونا

الإمارات: 1856 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

من فوق المنابر.. أئمة مساجد الإمارات يحثون المواطنين على تلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا

قبل الذهاب للسوبر ماركت.. 8 نصائح للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا

حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز

أدعية يوم الجمعة ووقت ساعة استجابة الدعاء فيها

طلبا إحاطة ضد وزيرة الصحة في اليوم الأول لعمل مجلس النواب

بشرى سارة.. انخفاض أعداد إصابات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية بشكل مذهل.. فوائد تناول وجبة الإفطار قبل 11 صباحا

أنيقة وعصرية.. 10 صور تبرز أناقة يسرا على السجادة الحمراء

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟