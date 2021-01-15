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رياضة

فيفا يهنئ عصام الحضري بعيد ميلاده الـ 48

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:03 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق بعيد ميلاده ال 48

ونشر الفيفا عبر صفحته الرسمية باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو ل عصام الحضري وعلق عليها قائلا "‏ عيد ميلاد سعيد لحارس المرمى المصري عصام الحضري السد العالي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ48، التاريخ في ‎#كأس_العالم روسيا 2018 مع منتخب مصر ‎كأكبر لاعب يُشارك في البطولة وواصل تألقه بعدما أصبح أول حارس مرمى أفريقي يصد ركلة جزاء في النهائيات!".

ورد عصام الحضري على فيفا قائلا" ‏‎‎اشكركم على التهنئة والاهتمام ".




وفي وقت سابق أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.


وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".
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