اكتشاف علماء الفلك لكوكب غريب له 3 شموس

بالنسبة للبشر، تبدو الشمس الواحدة طبيعية، لكن نظامنا الشمسي في الواقع غريب، فمعظم النجوم في مجرة درب التبانة لها نجم واحد على الأقل. الآن، ولكن مؤخرا اكتشف العلماء أمرا مذهلا في نظام يبعد 1800 سنة ضوئية ، حيث أكد علماء الفلك أخيرًا وجود كوكب غازي عملاق يدور حول نجم في نظام شمسي ثلاثي.
ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، يقع هذا النظام ، المسمى KOI-5 ، في مجموعة Cygnus، وقد تم تأكيد وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية فيه بعد أكثر من عقد من اكتشافه لأول مرة بواسطة تلسكوب Kepler الفضائي لصيد الكواكب.
كان هذا الكوكب - المعروف الآن باسم KOI-5Ab - هو ثاني مرشح للكشف عن الكواكب الخارجية بواسطة كبلر عندما بدأ عملياته في عام 2009، وقال عالم الفلك ديفيد سياردي من معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية: "تخلينا في الكشف عن KOI-5Ab لأنه كان معقدًا ، وكان لدينا الآلاف من الكواكب الأخرى" .
ويميل صائدو الكواكب الخارجية إلى تجنب تعقيدات أنظمة النجوم المتعددة ؛ من بين أكثر من 4300 كوكب خارجي تم تأكيده حتى الآن ، ينتمي أقل من 10% إلى أنظمة متعددة الشموس، على الرغم من أن هذه الأنظمة تهيمن على المجرة. ونتيجة لذلك ، لا يُعرف الكثير عن خصائص الكواكب الخارجية في الأنظمة متعددة النجوم ، مقارنة بتلك التي تدور حول نجم شمس واحدد.
بعد اكتشاف كبلر ، استخدم كياردي وعلماء فلك آخرون تلسكوبات أرضية مثل مرصد Palomar ، ومرصد WM Keck ، وتلسكوب Gemini North لدراسة النظام. وفي عام 2014 ، حددوا نجمين مرافقين ، KOI-5B و KOI-5C.
في عام 2018 ، تولى تيس المهمة، قال كياردي: "قلت لنفسي ، أتذكر هذا الهدف" . "لكننا ما زلنا غير قادرين على تحديد ما إذا كان الكوكب حقيقيًا أو ما إذا كان الضوء في البيانات جاء من نجم آخر في النظام - فقد تكون شمسا رابعة".
بدأ الفريق في العمل وإعادة تحليل جميع البيانات السابقة، ووجد الباحثون أنه، يوجد بالفعل كوكب خارجي في مدار حول KOI-5A ، بزاوية في في نظام ثلاثي الشموس.
وقال سياردي: "لا نعرف الكثير من الكواكب الموجودة في أنظمة النجوم الثلاثية ، وهذا الكوكب مميز للغاية لأن مداره منحرف"، وتأكد العلماء من أن الكوكب ، KOI-5Ab ، ربما يكون عملاقًا غازيًا حوالي نصف كتلة زحل و 7 أضعاف حجم الأرض ، في مدار قريب جدًا مدته خمسة أيام حول KOI-5A. KOI-5A و KOI-5B ، وكلاهما حول نفس كتلة الشمس، مع فترة مدارية تبلغ حوالي 30 عامًا.