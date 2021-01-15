اكتشاف علماء الفلك لكوكب غريب له 3 شموس

بالنسبة للبشر، تبدو الشمس الواحدة طبيعية، لكن نظامنا الشمسي في الواقع غريب، فمعظم النجوم في مجرة ​​درب التبانة لها نجم واحد على الأقل. الآن، ولكن مؤخرا اكتشف العلماء أمرا مذهلا في نظام يبعد 1800 سنة ضوئية ، حيث أكد علماء الفلك أخيرًا وجود كوكب غازي عملاق يدور حول نجم في نظام شمسي ثلاثي.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، يقع هذا النظام ، المسمى KOI-5 ، في مجموعة Cygnus، وقد تم تأكيد وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية فيه بعد أكثر من عقد من اكتشافه لأول مرة بواسطة تلسكوب Kepler الفضائي لصيد الكواكب.





كان هذا الكوكب - المعروف الآن باسم KOI-5Ab - هو ثاني مرشح للكشف عن الكواكب الخارجية بواسطة كبلر عندما بدأ عملياته في عام 2009، وقال عالم الفلك ديفيد سياردي من معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية: "تخلينا في الكشف عن KOI-5Ab لأنه كان معقدًا ، وكان لدينا الآلاف من الكواكب الأخرى" .





ويميل صائدو الكواكب الخارجية إلى تجنب تعقيدات أنظمة النجوم المتعددة ؛ من بين أكثر من 4300 كوكب خارجي تم تأكيده حتى الآن ، ينتمي أقل من 10% إلى أنظمة متعددة الشموس، على الرغم من أن هذه الأنظمة تهيمن على المجرة. ونتيجة لذلك ، لا يُعرف الكثير عن خصائص الكواكب الخارجية في الأنظمة متعددة النجوم ، مقارنة بتلك التي تدور حول نجم شمس واحدد.





بعد اكتشاف كبلر ، استخدم كياردي وعلماء فلك آخرون تلسكوبات أرضية مثل مرصد Palomar ، ومرصد WM Keck ، وتلسكوب Gemini North لدراسة النظام. وفي عام 2014 ، حددوا نجمين مرافقين ، KOI-5B و KOI-5C.





في عام 2018 ، تولى تيس المهمة، قال كياردي: "قلت لنفسي ، أتذكر هذا الهدف" . "لكننا ما زلنا غير قادرين على تحديد ما إذا كان الكوكب حقيقيًا أو ما إذا كان الضوء في البيانات جاء من نجم آخر في النظام - فقد تكون شمسا رابعة".





بدأ الفريق في العمل وإعادة تحليل جميع البيانات السابقة، ووجد الباحثون أنه، يوجد بالفعل كوكب خارجي في مدار حول KOI-5A ، بزاوية في في نظام ثلاثي الشموس.





وقال سياردي: "لا نعرف الكثير من الكواكب الموجودة في أنظمة النجوم الثلاثية ، وهذا الكوكب مميز للغاية لأن مداره منحرف"، وتأكد العلماء من أن الكوكب ، KOI-5Ab ، ربما يكون عملاقًا غازيًا حوالي نصف كتلة زحل و 7 أضعاف حجم الأرض ، في مدار قريب جدًا مدته خمسة أيام حول KOI-5A. KOI-5A و KOI-5B ، وكلاهما حول نفس كتلة الشمس، مع فترة مدارية تبلغ حوالي 30 عامًا.