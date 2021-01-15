ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:01 م
دولارات
دولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الجمعة 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا:

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.90جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.25 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.50 جنيه للشراء و 17.72 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.89جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية

سجل ين يابانى نحو 14.98 جنيه للشراء و 15.13 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على اسعار العملات الاجنبية بختام تعاملات السبت

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم 18-12-2020

الدولار بـ15.74 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة 25-12-2020

الدولار بـ 15.74 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام اليوم الجمعة

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

بعد القبض عليها.. هوية إنجي خوري تفضح عمرها الحقيقي

التعليم العالي تزف بشرى لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. فيديو

السودان يحذر إثيوبيا ويتحدث عن احتمالات الحرب

مصرع أحدهم فى مواجهة الشرطة .. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة بمخدر الافيون

اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد