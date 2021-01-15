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رياضة

مونديال اليد .. إسبانيا بطل أوروبا يعود من بعيد ويتقدم على البرازيل 16-13 بالشوط الأول

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:49 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
تقدم منتخب إسبانيا بطل أوروبا على نظيره البرازيل بنتيجة 16/13 بعدما كان بعيدأ في النتيجة ، وذلك في المباراة التي تقام بينهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ، من منافسات بطولة كأس العالم لليد والتي تقام في مصر.

وتشارك كل من البرازيل وإسبانيا ضمن المجموعة الثانية في المونديال، بجوار تونس وبولندا اللتين ستتواجهان أيضا مساء الجمعة.

على الجانب الأخر ، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة اليد عن  اليوم الجمعة عن إصابة فيليبي بورجيس لاعب المنتخب بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة منتخب اسبانيا في مونديال اليد بمصر 2021.

ووقع المنتخب البرازيلي في ورطة كبيرة بعد إصابة بورجبس حيث سيواجه منتخب اسبانيا خلال لقاء اليوم بجناح أيسر واحد طوال المباراة وهو كليبر دي أندرادي، لاعب تاوباتي.

واستدعي الجهاز الفي لمنتخب البرازيل الجناح الأيسر جيليرمي تورياني،ليصل غدا الي القاهرة ليحل بديلا للاعب فيليبي بورجيس،بعد اصابته بالفيروس.


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