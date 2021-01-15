استادات تتولى تطوير مركز شباب وإنشاء حديقة نموذجية في المنوفية

اتفق محافظ المنوفية مع الرئيس التنفيذي لشركة إستادات علي تطوير مركز شباب الحي القبلي وإنشاء حديقة نموذجية بجوار شارع مصر بمدينة شبين الكوم كمتنفس لأهالي المنوفية وتقديم خدمة مجتمعية ترفيهية وجمالية ،جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة اليوم لنادي سيتي كلوب.





وأعرب محافظ المنوفية عن شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لشركة إستادات على مبادرته لتطوير إحدى الحدائق والمراكز الشبابية بشبين الكوم لتناسب جميع فئات المجتمع والطبقة المتوسطة وكذا المنطقة المحيطة بالنادى.