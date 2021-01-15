الباز: انعقاد البرلمان الجديد في ظل اقتحام الكونجرس دليل على استقرار مصر

قال الإعلامي محمد الباز، إن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، واختيار رئيس المجلس الجديد، المستشار حنفي الجبالي؛ يعكس استقرار الدولة المصرية.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه في الوقت الذي يتم فيه اقتحام الكونجرس الأمريكي، وتعطيل جلسة إعلان جو بايدن رئيسا جديدا لأمريكا؛ ينقعد البرلمان المصري، ويتم إعلان اسم رئيسه الجديد، ورؤساء اللجان الفرعية.
وأشار "الباز"، إلى أن هناك كثيرين توقعوا اختيار الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان للمرة الثانية، ولكن تم اختيار حنفي الجبالي رئيسا.
وتابع: "لو أن علي عبد العال كمل وأصبح رئيس مجلس النواب كان الإخوان قالوا ليه مفيش وجوه جديدة وهل عقمت مصر أن تنجب رئيسا جديدا للبرلمان، ولما علي عبد العال مكملش وتم اختيار شخص آخر؛ قال الإخوان: خدوا على عبد العال لحم، ورموه عضم".
وأكد "الباز"، أن من ينتقد من أجل الانتقاد فقط، وعلى طول الخط؛ يجب أن تعرف جيدا أنه غير موضوعي.