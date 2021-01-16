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توك شو

ابنة هادي الجيار: كان يريد إنهاء مسيرته الفنية بمسلسل الاختيار2

السبت 16/يناير/2021 - 12:09 ص
هادي الجيار
هادي الجيار
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حمزة شعيب
قالت  بسنت هادى الجيار، إن والدها كان يرفض الذهاب إلى المستشفى إلا فى حالة فى واحدة وهى إصابته بفيروس كورونا لكى لا يصيب أحد من عائلته أما إذاكان غير مصاب فكان يريد أن يموت بسلام بين أولاده وحضن أسرته.

وتابعت الجيار خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،  أن والدهم كان يعاني من مشاكل في الرئة وصعوبة في التنفس منذ الفترة الأخيرة التي ظهر بها على التلفزيون لكي ينكر شائعات وفاته الكاذبة.

وأشارت إلى أنه استعاد صحته المعهودة لعدة شهور ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية مرة أخرى حتى ذهب إلى المستشفى بسبب معاناته من التنفس بصعوبة شديدة.

وأوضحت أن ما منع الزيارة عنه هو أن بعض الأطباء كانت ترى أن حالته هى اشتباه بفيروس كورونا قبل التأكد من الفحوصات، متابعة أن والدها كان يريد إنهاء مسيرته الفنية بمسلسل الاختيار، مؤكدة أنه صور العديد من المشاهد من الجزء الثانى من مسلسل الاختيار.
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