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فن

شاهد | درة تنشر صورة نادرة من طفولتها

السبت 16/يناير/2021 - 04:43 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشرت الفنانة درة صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة بصورة نادرة من المدرسة في طفولتها .

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، يوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، إذ ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.


وكانت "درة" قد ردت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".  


وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.


شاهد | درة تنشر صورة نادرة من طفولتها
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