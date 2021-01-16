نعومة وكثافة.. طريقة استخدام الجاز للشعر

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تساعد هذه الوصفة على تنعيم الشعر وزيادة كثافته ويفضل قبل وضع طريقة استخدام الجاز للشعر شطفه وغسله وتنظيفه من الزيوت والشوائب العالقة في الشعر والتي قد تمنع امتصاص مسام الشعر.





مكونات طريقة استخدام الجاز للشعر





- كمية محددة من الجاز تكفي لتغطية جميع الشعر.





- حمام زيت حسب النوع المعتاد المستخدم على الشعر.





- نوع من الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر مثل زيت الخروع.





طريقة استخدام الجاز للشعر

1- اسكب الجاز في وعاء بحجم مناسب، وأضف كمية صغيرة من كل من حمام الزيت وزيت الخروع، وانقل المكونات الثلاثة معًا حتى تمتزج.





2- يُغسل خليط الجاز على الشعر المغسول بعد تسريحه ولا يزال رطبًا، لمنع التأثير القوي لمكوناته على الشعر الجاف مما قد يتسبب في إتلافه.





3- اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تزيد عن ساعتين، ثم نظفي الشعر بالماء والشامبو جيدًا حتى تختفي آثار الجاز.





4- يُعاد حمام الزيت فقط إلى الشعر لمدة نصف ساعة كحد أقصى فالهدف هو التخلص من رائحة الجاز القوية المنبعثة من الشعر.





5- نظف الشعر مرة أخرى بالماء الفاتر، ثم نظفه مرة أخرى بالماء البارد.