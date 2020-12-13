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أصل الحكاية

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:06 م
الجاز الابيض للشعر
الجاز الابيض للشعر
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رشا عوني

منذ سنوات طويلة ونسمع دومًا عن وصفة  الجاز  للشعر وهي قديمة استخدمها الأجداد والنساء قديمًا قبل عصر منتجات العناية بالشعر المنتشرة حاليًا، فكان الجاز هو الوسيلة السرية التي تلجأ لها النساء لتطويل الشعر وتنعيمه وإضفاء لمعة عليه، دون الاكتراث برائحته النفاذة أو مدى خطورته على فروة الرأس .


وصفة الجاز للشعر قديمة وليست أمرا حديثا وعادة ما يطلق عليها " وصفة ستي" ، لكن مؤخرًا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من إعلانات بيع عبوات " جاز" للشعر لكن بأسعار فارهة حيث تصل الزجاجة لـ 200 جنيه .

 

رواد السوشيال ميديا انساقوا وراء طلبات وصفة الجاز للشعر، وذلك بعد إعلان رانيا يوسف سابقًا أنها تستخدم الجاز لشعرها الأسود الطويل، وهو ما يمنحه  طولًا وكثافة، فبدأت الفتيات يتحمسن لفكرة تجربة الجاز الأبيض للشعر، ومن هنا ظهرت سبوبة الجاز الأبيض بتلك الأسعار على السوشيال ميديا .

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كل ما في الأمر أن النساء قديمًا والجدات كن يستخدمن الجاز الأبيض الطبيعي المعروف والمتواجد في عدة أماكن وبسعر رخيص، لا يصل لتلك الأسعار التي يعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا .


 تحذير هاني الناظر

بعد انتشار تلك الإعلانات وبيع الجاز الأبيض بهذه الطريقة على فيسبوك، تحدث الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، حول أضرار الجاز للشعر، وحذر من استخدام تلك الوصفة تمامًا رغم أن الكثير من النساء حصلن على نتائج مبهرة بعد استخدامه .

 

قال هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع " فيسبوك" :" بعد ان ظهرت اعلانات جديدة علي صفحات التواصل الاجتماعي تروج لعبوات جاز ابيض لاستعماله في فرد الشعر وتنعيمه أحذر مرة ثانية وبشدة من الاثار الجانبية الخطيرة للجاز علي فروة الرأس والتي تصل لدرجة الالتهابات الشديدة والحروق بالإضافة لتأثيره الخطير علي العين كما ان الجاز ليس له علاقة بفرد او تنعيم الشعر …احذروا وحذروا البنات والسيدات من الانسياق وراء تلك الاعلانات المضللة ".

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة
سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة
سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة
سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة
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